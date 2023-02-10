X5 Retail Group планирует открытие дискаунтеров «Чижик» в Петербурге к 2025 году

В дискаунтерах продаются качественные товары по разумным ценам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через два года в Петербурге могут появиться дискаунтеры «Чижик». Об этом 10 февраля на пресс-конференции X5 Retail Group «Малому бизнесу – большую полку» сообщила президент компании Екатерина Лобачева.

- Торговая сеть «Чижик» развивается уже несколько лет. В дискаунтерах продаются качественные товары по разумным ценам. Сами магазины – небольшие, с сокращенным персоналом, - приводит цитату Екатерины Лобачевой «Ведомости».

Известно, что сеть не развивалась на рынке Петербурга уже несколько лет. Сейчас в компании ждут результатов Росстата, которые будут опубликованы в апреле. Исходя из них, будут корректировать планы развития. На сегодняшний день у X5 Retail Group более 21 тысячи магазинов разных форматов по стране.