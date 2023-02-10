Сотрудники МЧС Петербурга доставили на берег более сотни рыбаков за день

Любителям зимней рыбалки грозила опасность Фото: Артем КИЛЬКИН

Более сотни рыбаков спасены сотрудниками МЧС всего за несколько часов в Петербурге. В Северной столице весь день был сильный порывистый ветер. Уровень воды в реке мог подняться, а это грозило разрушением ледового покрова водоемов.

- Спасатели осуществляют мониторинг акватории и прибрежной линии, предупреждая людей о смертельной опасности нахождения на льду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели оказали помощь 103 любителю зимней рыбалки в течение дня. Мужчинам грозила опасность, но сотрудники МЧС помогли им добраться до берега. В ведомстве напомнили петербуржцам о необходимости соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях. Выходить на лед в таких условиях смертельно опасно.