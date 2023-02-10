Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за сильной метели

Пилоты приняли решение сесть на запасных аэродромах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два самолета, которые летели в аэропорт Пулково, вынуждены были приземлиться на запасных аэродромах. Напомним, в Петербурге весь день бушевала сильнейшая метель и выпало много снега. Из-за этого на дорогах образовались пробки и заторы, а самолеты не могли приземлиться в петербургском аэропорту.

- Не смогли обуздать метель два рейса: DP505 авиакомпании «Победа» из Махачкалы и PC396 авиаперевозчика Pegasus Airlines из Стамбула. Пилоты приняли решение уйти на запасные аэродромы, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Пулково.

К вечеру самолеты уже прилетели в Пулково. Посадка прошла успешно. Пассажиры добрались до Северной столицы без происшествий.

- В настоящий момент негативных метеоусловий на аэродроме не наблюдается. Все взлеты и посадки выполняются в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе Пулково.