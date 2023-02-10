Притон с проститутками ликвидировали в центре Петербурга

Полицейские задержали охранника притона и семь работниц Фото: Артем КИЛЬКИН

Притон с проститутками ликвидировали в Центральном районе Петербурга. Незаконная деятельность была организована в квартире на улице Боровой. Когда на место прибыли сотрудники полиции, в неприличном заведении обслуживались два клиента, 47 и 29 лет. Оба мужчины заплатили по 3000 тысячи рублей за интимные услуги.

- Полицейские задержали охранника притона и семь работниц в возрасте от 29 до 46 лет. Шесть из них привлечены к административной ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая предположительно является организатором притона. Подозреваемой 43 года, она уроженка Ставропольского края. На нее возбудили уголовное дело по статье «организация притона для занятия проституцией».