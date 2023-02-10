Кондитерское предприятие закрыли на 20 суток из-за массовых отравлений петербуржцев

Кондитерское предприятие закрыли на 20 суток Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники службы судебных приставов приостановили деятельность производственного предприятия из-за нарушения санитарных норм. Организация, которая занимается приготовлением кондитерских изделий, не сможет вести деятельность 20 суток.

- На предприятии, расположенном на улице Салова, были выявлены грубые нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования при производстве кондитерских изделий, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Петербуржцы неоднократно жаловались на качество продукции в Роспотребнадзор. Несколько раз были выявлены случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому предприятию дали 20 суток для устранения нарушений. Помещения организации опечатаны.