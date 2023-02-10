Дорожные службы Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за метели

За день в городе выпало больше 7 сантиметров снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более семи сантиметров снега выпало в Петербурге за день. Дорожные предприятия города переведены в режим повышенной готовности. Они будут оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

- Накануне председатель Комитета поручил дорожным и садово-парковым предприятиям усилить уборку лотковой зоны, проверить состояние водоприемных устройств и не допускать скопления талой воды, - отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Напомним, в Петербурге весь день бушует сильнейшая метель. Обстановка осложняется шквалистым ветром. Специалисты отмечают, что из-за ветра есть возможность обрушения неустойчивых конструкций и деревьев.

Сейчас на широких проспектах снег с дорог убирают дорожные машины с отвалами. Узкие улицы подметают щетками.