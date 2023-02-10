Порядок для согласования выступлений уличных музыкантов разработали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном утвердили порядок согласования выступлений уличных музыкантов и проведения выставок на улице. Соответствующий законопроект появился на сайте Смольного 9 февраля. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе.

- Выдавать разрешения на выступление музыкантов и проведение уличных выставок будут районные администрации. Но если музыкант хочет выступить на Дворцовой площади, то ему нужно обращаться в городской комитет по культуре, - следует из документа.

Подать заявку в ведомства нужно не раньше, чем за 20 дней до выступления, но не позже того времени, когда до концерта остается меньше 10 рабочих дней. По новым правилам, музыканты и организаторы выставок не смогут воспользоваться той же самой площадкой в течение 30 дней после уже состоявшегося их мероприятия.

Для того, чтобы подать заявку, нужно собрать целый пакет документов. Но зато при повторной подаче они уже не будут нужны.