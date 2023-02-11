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НовостиОбщество11 февраля 2023 6:12

Циклон «Роберт» принесет в Петербург туман и снег 11 февраля

Скорость ветра достигнет 9 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге пройдет снег

В Петербурге пройдет снег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург 11 февраля находится на периферии циклона. Территорию города северным краем заденет небольшой активный циклон «Роберт», который будет смещаться в районы Новгородской области.

- Циклон станет причиной облачной погоды. В Северной столице пройдет снег. Гололедица сохранится. А в начале дня будет туман, - сообщил в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. В области будет от -4 до +1 градуса. Скорость северного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Завтра, по словам синоптика, осадков не предвидится. Вечером прогнозируют оттепель.