Пожарные тушили трехкомнатную квартиру на улице Лени Голикова в Петербурге

На место ЧП выезжали 10 спасателей Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира горела в Кировском районе Северной столицы в ночь на 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Лени Голикова поступило около четырех часов утра. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в трехкомнатной квартире в одной из комнат площадью 10 квадратных метров, пламя охватило участок площадью три квадратных метра. Спасатели боролись с огнем несколько минут: в 04:12 пламя было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто из жильцов не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.