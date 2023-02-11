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НовостиОбщество11 февраля 2023 6:43

Опубликованы фотографии северного сияния в Ленобласти в ночь на 11 февраля

Небо сияло зелеными переливами на Ладожском озере ночью в Ленобласти 11 февраля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Небо сияло зелеными переливами на Ладожском озере ночью 11 февраля. Фото: t.me/astrophotoboloto

Небо сияло зелеными переливами на Ладожском озере ночью 11 февраля. Фото: t.me/astrophotoboloto

Северное сияние попало в объектив фотокамеры жительницы Ленинградской области. Она смогла запечатлеть красивые зеленые переливы на небе в ночь на 11 февраля на Ладожском озере. Волшебные фотографии появились в телеграмм-канале «Астро Фото Болото».

- Было страшно ехать далеко, но мысли об открытой воде и запорошеных камнях не давали лениться, - сообщается в телеграмм-канале со слов девушки.

В эту ночь северной сияние светилось ярко и было настолько впечатляющим, что охотники за явлением несколько раз останавливались по дороге к озеру, чтобы насладиться и полюбоваться зеленым свечением.