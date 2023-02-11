Жительницу Ленобласти задержали по делу о покушении на убийство сына Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти женщину задержали по подозрению в покушении на убийство собственного сына. 9 февраля она избила своего 28-летнего родственника: от полученных травм он мог погибнуть. Инцидент произошел в Тосненском районе в поселке Федоровское.

- Женщина была пьяна. Между ней и ее сыном внезапно возник конфликт. Во время ссоры задержанная несколько раз ударила мужчину по голове тупым предметом. Но парню вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас следователи допрашивают задержанную женщину. В ближайшее время ей предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.