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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 7:03

Жительницу Ленобласти задержали по делу о покушении на убийство сына

Женщина несколько раз ударила его по голове тупым предметом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жительницу Ленобласти задержали по делу о покушении на убийство сына

Жительницу Ленобласти задержали по делу о покушении на убийство сына

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти женщину задержали по подозрению в покушении на убийство собственного сына. 9 февраля она избила своего 28-летнего родственника: от полученных травм он мог погибнуть. Инцидент произошел в Тосненском районе в поселке Федоровское.

- Женщина была пьяна. Между ней и ее сыном внезапно возник конфликт. Во время ссоры задержанная несколько раз ударила мужчину по голове тупым предметом. Но парню вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас следователи допрашивают задержанную женщину. В ближайшее время ей предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.