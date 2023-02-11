Волонтеры ищут 16-летнюю девочку, пропавшую в Петербурге почти три месяца назад

Девочка-подросток 2006 года рождения пропала 22 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 16-летнюю девушку, которая пропала больше двух месяцев назад. Ориентировка с ее фотографией размещена в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девочка-подросток 2006 года рождения пропала 22 ноября прошлого года. Она может находиться в Колпино или Петербурге, - говорится в ориентировке, которую пользователи активно распространяют в социальных сетях.

Известно, что рост пропавшей девушки составляет 163 сантиметра. Она нормального телосложения с темными волосами и зелеными глазами. При каких обстоятельствах пропала юная жительница Петербурга – не сообщается. Неизвестно и в чем она была одета в день исчезновения.

Сейчас волонтеры активно ищут добровольцев, которые смогут помочь найти подростка.