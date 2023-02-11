Мужчина пытался зарезать соседа по палате в больнице Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Два пациента подрались в больнице имени Боткина на Миргородской улице в Петербурге. В ход пошли не только кулаки, но и нож. 63-летний мужчина несколько раз ударил острым предметом соседа по палате, который младше него на 20 лет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером 10 февраля между пациентами возник конфликт. Один мужчина нанес другому несколько ножевых ранений в голову. Пострадавший – житель Волосовского района Ленобласти, - говорится в источнике.

43-летний мужчина был госпитализирован в больницу со множественными колото-резаными ранами на лице, шее и руках. Травмы оценены врачами как состояние средней степени тяжести. Пациент помещен в бокс, за ним наблюдают специалисты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.