Девять поликлиник Петербурга будут работать по выходным и праздникам

На новый режим работы перешли и терапевты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поликлиники Калининского района Петербурга изменили график работы на выходных и в праздничные дни. Теперь врачи будут вести прием в эти дни. Об этом 11 февраля в эфире Центра управления регионов в Петербурге рассказал глава администрации района.

- График работы врачей скорректирован, чтобы жители города смогли попасть к специалистам, - отметил Сергей Петриченко.

На новый режим работы перешли хирурги, кардиологи, офтальмологи и терапевты. Кроме этого, во всех районных поликлиниках в выходные и праздники можно сдать анализы. Расписание сменилось в семи взрослых и двух детских поликлиниках. В их число вошли и стоматологические учреждения.

К слову, город активно привлекает новых специалистов в учреждения здравоохранения. Средняя заработная плата врача в Калининском районе составляет более 100 тысяч рублей.