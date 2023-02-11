Более 1300 петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Госпитализированы 108 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции информируют о том, что за минувшие сутки в Петербурге ковидом заболели более 1300 человек. Северная столица занимает второе место после Москвы по распространению заболевания.

- За минувшие сутки госпитализированы 108 человек. 8 петербуржцев с подтвержденным диагнозом умерли. Диагноз подтвердился у 1311 жителей города. Избавились от болезни 892 человека, - сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Напомним, в Петербурге изменился режим работы девяти поликлиник, расположенных в Калининском районе Петербурга. Теперь учреждения будут вести прием в выходные и праздники. Петербуржцы смогут посетить хирурга, кардиолога, офтальмолога и терапевта.