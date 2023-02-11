Спасатели тушили автомобиль BMW на Свердловской набережной в Петербурге

Огонь тушили 5 спасателей Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль BMW загорелся в Калининском районе Северной столицы днем в субботу, 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Свердловской набережной поступило в 14:36. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные установили, что в машине выгорел моторный отсек. Спасатели боролись с огнем в течение нескольких минут. Возгорание было ликвидировано в 14:44.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали одна пожарная машины и пять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.