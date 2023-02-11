60-летнего мужчину задержали за поцелуи с 17-летней девушкой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге задержали мужчину, который приставал к 17-летней девочке в Приморском районе. Известно, что 60-летний гражданин Армении приехал в Северную столицу, чтобы найти работу. Он был замечен с молодой девушкой, целовал ее и прижимался. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В полицию вечером 10 февраля обратилась тетя 17-летней девушки. Она рассказала, что работник магазина приставал к ее племяннице. Мужчину позже задержали, - говорится в источнике.

Задержанный приехал на заработки из Армении 17 сентября 2021 года. Но официально сейчас не трудоустроен. У него есть временная прописка в Петербурге. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера». Мужчина находится в полицейском отделе.