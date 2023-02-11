Почти 50 новых светофоров установят в 12 районах Петербурга в этом году

Почти 50 новых светофоров установят в 12 районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году в Петербурге появятся 48 новых светофоров. 51 светофор модернизируют. Работы будут проведены в рамках Адресной программы строительства и модернизации светофорных объектов.

- Светофоры необходимы в местах, где ведется массовое жилищное строительство, открываются новые школы, детские сады, социальные и спортивные объекты. Горожане должны передвигаться безопасно, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Новые светофоры поставят в 12 районах города. Они будут соответствовать современным стандартам. Работы проведут с марта по ноябрь этого года. Также, будут установлены транспортные детекторы движения и камеры видеонаблюдения.