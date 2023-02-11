Длинная пробка образовалась на КАД Петербурга из-за столкновения 30 машин

Около 30 машин столкнулись перед Вантовым мостом. Фото: Скриншот из видео

Масштабное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось ка кольцевой автодороге в Петербурге. В аварию попали сразу около 30 автомобилей. Об этом сообщает телеграмм-канал «ДТП и ЧП СПб».

- Несколько аварий произошло на КАД перед Вантовым мостом. Движение практически парализовано, - говорится в мессенджере.

Сервис Яндекс.Пробки сообщает, что из-за массового ДТП затор на кольцевой дороге растянулась на пять километров. Он начинается еще до Мурманского шоссе. В основном, все аварии произошли в среднем и левом ряду.

По словам некоторых очевидцев, причиной такого количества дорожно-транспортных происшествий могло стать солнце. Оно слишком ярко светит в лицо водителей и отвлекает их от управления автомобилем.