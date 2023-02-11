17% петербуржцев положительно относятся к служебным романам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше трети петербуржцев хотя бы один раз заводили романтические отношения на работе. Большинство из них выбирают партнера одинакового статуса. Аналитики «Авито Работы» провели онлайн-опрос среди жителей Северной столицы в этом месяце. В нем приняли участие 10 тысяч человек старше 18 лет.

- 41% петербуржцев заводили служебные романы. 56% относятся к таким любовным отношениям нейтрально, а 17% - положительно. Только 22% респондентов негативно высказались о служебных романах, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе Авито.

76% опрошенных поделились, что вступали в романы с коллегами такого же статуса. 12% встречались с партнерами более высокого статуса, и 11% - с подчиненными. Также известно, что некоторые петербуржцы становились участниками служебного романа неоднократно – таких 20%.