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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 15:09

82-летняя петербурженка перевела мошенникам почти 6 млн рублей

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерка перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей. Женщина поверила лже-банкиру, который позвонил ей по телефону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 82-летняя петербурженка обратилась в полицию Калининского района днем 10 февраля. Она рассказала, что еще 26 января ей позвонил неизвестный и сообщил, что денежные средства на ее счету находятся под угрозой. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, - сообщили в ведомстве.

Женщина поверила звонившему. Она перевела на указанные мошенником счета 5 миллионов 791 тысячу 950 рублей через банковское приложение. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция начала искать злоумышленников, чтобы задержать виновных.