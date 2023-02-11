Более 124 млн рублей получат социально ориентированные НКО в Петербурге

Деньги будут предоставлены на безвозмездной основе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 124 миллионов рублей выделят на субсидии социально-ориентированным НКО в Петербурге. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Субсидии предоставляются на затраты, которые возникли из-за выполнения работ и оказания услуг во время проведения фестивалей и конкурсов по основным направлениям молодежной политики города, - говорится в сообщении ведомства.

НКО получат деньги на безвозмездной основе: возвращать их не нужно будет. Максимальный размер одной субсидии не должен превышать пяти миллионов рублей. В текущем году на эти цели предусмотрено 124 миллиона 630 тысяч рублей. Решение о назначении субсидии принимается на заседании конкурсной комиссии.