Двое петербуржцев задержаны по делу об угоне «Мерседеса» с помощью эвакуатора

Во время патрулирования улицы полицейские заметили эвакуатор «Газель» Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в хищении автомобиля. 10 февраля на проспекте Непокоренных во время патрулирования улицы полицейские заметили эвакуатор «Газель», на котором находился автомобиль «Мерседес С-180».

- В ходе проверки указанных транспортных средств установлено, что они на подложных архивных номерах, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов прямо на месте задержали двух мужчин, которые находились около эвакуатора. А чуть позже в полицию Калининского района обратилась женщина, которая рассказала, что у нее угнали «Мерседес» с Бестужевской улицы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «кража», - добавили в ведомстве.