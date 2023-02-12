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НовостиОбщество12 февраля 2023 6:55

Снег и оттепель будут в Петербурге в воскресенье, 12 февраля

Об этом рассказали синоптики
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
12 февраля в Петербурге будет сначала холодным, а потом теплым и снежным.

12 февраля в Петербурге будет сначала холодным, а потом теплым и снежным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воскресенье, 12 февраля, в Петербурге выдастся снова оттепельным. Об этом заявил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Как написал синоптик у себя в Telegram-канале, после небольшого мороза в минувшую субботу теперь в Северную столицу заглянет малооблачный гребень антициклона. Вот только надолго он в городе не задержится – его быстро сменить атмосферный фронт, который будет теплым. В итоге к вечеру можно ждать осадков. Будет и обычный снег, и мокрый. А небо к концу дня снова затянет облаками. Так что спешите насладиться солнышком утром и днем.

- Температура воздуха к вечеру повысится до значений от -1+1 градуса, по области от -4 до +1 градуса. Ветер будет юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, а во второй половине дня упадет и в итоге составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы, - рассказал Михаил Леус.

Что же будет в понедельник, 13 февраля? Снова привычная для Петербурга оттепель. Небольшие осадки тоже останутся.