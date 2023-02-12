Женщина на «Ниссане» насмерть задавила мужчину, разворачиваясь во дворе на Пулковском шоссе

Полиция возбудила уголовное дело на женщину, задавившую мужчину во дворе на Пулковском шоссе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летняя женщина на «Ниссане» насмерть задавила мужчину во дворе одного из домов на Пулковском шоссе в Петербурге. Трагедия произошла днем 11 февраля. Около 12:55 владелица иномарки попыталась развернуться во дворе, но не справилась с управлением и влетела в 43-летнего мужчину, который в этот момент стоял возле своего автомобиля и цеплял к нему буксировочный трос. Он не успел среагировать на неожиданный «маневр» женщины.

- Мужчина скончался от полученных травм прямо на месте ДТП. На женщину завели уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что женщину отпустили под обязательство о явке. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.