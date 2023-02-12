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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 8:14

Женщина на «Ниссане» насмерть задавила мужчину, разворачиваясь во дворе на Пулковском шоссе

Погибший стоял возле своего автомобиля и не успел среагировать
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция возбудила уголовное дело на женщину, задавившую мужчину во дворе на Пулковском шоссе.

Полиция возбудила уголовное дело на женщину, задавившую мужчину во дворе на Пулковском шоссе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летняя женщина на «Ниссане» насмерть задавила мужчину во дворе одного из домов на Пулковском шоссе в Петербурге. Трагедия произошла днем 11 февраля. Около 12:55 владелица иномарки попыталась развернуться во дворе, но не справилась с управлением и влетела в 43-летнего мужчину, который в этот момент стоял возле своего автомобиля и цеплял к нему буксировочный трос. Он не успел среагировать на неожиданный «маневр» женщины.

- Мужчина скончался от полученных травм прямо на месте ДТП. На женщину завели уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что женщину отпустили под обязательство о явке. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.