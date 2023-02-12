Китайские автомобили BAW выйдут на рынок Петербурга

Автомобили BAW из Китая планируют выйти на рынок Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайские автомобили BAW вскоре выйдут на рынок Петербурга. Договоренности со Смольный у компании уже есть. Как пишут «Ведомости», комитет по внешним связям Северной столицы готовит соответствующие соглашения. В идеале поставки машин начнутся этой весной. Не исключается, что в будущем в городе запустят и производство китайских авто этой марки. Но оно будет локальным. Пока не ясно, будет ли на машины спрос.

- Ранее очным контактам препятствовали антиковидные ограничения со стороны Китая. Но с 6 февраля страна возобновляет групповые поездки в Россию, - цитируют в издании чиновников Смольного.

Некоторые дилеры уже отреагировали на новости о возможных поставках BAW в Петербург – говорят, что спрос есть. Вдобавок китайцы обещают обеспечить Северную столицу непрерывными поставками запчастей и гарантируют обслуживать транспорт в сервисных центрах. Эксперты сходятся на мнении, что в лучшем случае в Петербурге продадут несколько тысяч машин BAW. Ждать, что будет на деле, осталось совсем недолго.