Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто12 февраля 2023 10:17

Китайские автомобили BAW выйдут на рынок Петербурга

Смольный уже дал добро
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Автомобили BAW из Китая планируют выйти на рынок Петербурга.

Автомобили BAW из Китая планируют выйти на рынок Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Китайские автомобили BAW вскоре выйдут на рынок Петербурга. Договоренности со Смольный у компании уже есть. Как пишут «Ведомости», комитет по внешним связям Северной столицы готовит соответствующие соглашения. В идеале поставки машин начнутся этой весной. Не исключается, что в будущем в городе запустят и производство китайских авто этой марки. Но оно будет локальным. Пока не ясно, будет ли на машины спрос.

- Ранее очным контактам препятствовали антиковидные ограничения со стороны Китая. Но с 6 февраля страна возобновляет групповые поездки в Россию, - цитируют в издании чиновников Смольного.

Некоторые дилеры уже отреагировали на новости о возможных поставках BAW в Петербург – говорят, что спрос есть. Вдобавок китайцы обещают обеспечить Северную столицу непрерывными поставками запчастей и гарантируют обслуживать транспорт в сервисных центрах. Эксперты сходятся на мнении, что в лучшем случае в Петербурге продадут несколько тысяч машин BAW. Ждать, что будет на деле, осталось совсем недолго.