Штормовой ветер сорвал короны и плафон с фонарей на Троицком мосту

Ветер сорвал короны и плафон с фонарей на Троицком мосту. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Штормовой ветер соврал короны с фонарей на Троицком мосту в Петербурге. Это произошло вечером и ночью с 10 на 11 февраля. Напомним, тогда в прибрежных районах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. А в городе был мощный снегопад. Стихия ломала строительные леса, а на юго-западе даже упал кран, возводивший храм. Но обошлось без пострадавших. Не выстоял и Троицкий мост, точнее, его фонари.

- Пострадали короны светильников. Они металлические, еще есть один упавший стеклянный плафон. Все элементы уже нашли и собрали, последний выловили утром 11 февраля, - рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

Сломанные стихией короны придется реставрировать и заново приделывать к фонарям. Сроки окончания работ пока не называют. К слову, в понедельник, 13 февраля, в Северной столице снова разгуляется ветер. Правда, в этот раз его порывы будут слабее, до 15 метров в секунду.