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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 11:13

Пятилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже дома в Ленобласти

Ребенок чудом выжил
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пятилетнего мальчика спасают в Ленобласти после падения с третьего этажа.

Пятилетнего мальчика спасают в Ленобласти после падения с третьего этажа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятилетний мальчик чудом выжил после падения из окна жилого дома во Всеволожске. Все произошло утром 11 февраля на Колтушском шоссе. Ребенок выпал из окна на третьем этаже. Оказалось, что родители оставили сына без присмотра почти на час. Теперь в инциденте разбираются полицейские, пока малыша лечат медики.

- Пятилетний детсадовец упал с высоты в девять метров. 27-летнего отца ребенка допросили. Он признался, что в момент происшествия его не было дома, потому что ему пришлось отвезти на работу супругу. Мужчина отсутствовал 50 минут. Когда он вернулся, то увидел лежащего сына в снегу. Похоже, сугроб смягчил падение малыша, - считает источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что семья мальчика не состоит на учете. Известно, что отец работает в швейной компании, а мать трудится в ресторане. Ребенок ходил в обычный детский сад. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. У него кататравма, ушибы и переломы.