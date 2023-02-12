1 409 жителей Петербурга заразились коронавирусом за минувшие сутки

Коронавирусом заболели более 1,4 тысячи петербуржцев за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжается суточный рост заболеваний коронавирусом. За минувшую субботу, 11 февраля, в городе заразились 1 409 человек. При этом от ковида за прошлый день скончались семь человек. Выздоровевших только 717 горожан. Кроме этого за сутки 52 зараженных госпитализировали в больницу с подозрением на инфекцию и пневмонию.

- Итого за все время пандемии в Петербурге выявили 1 857 569 заболевших коронавирусом. Умерших всего 37 037 человек, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, где публикуют сводки оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ранее «КП-Петербург» пообщалась с экспертами-вирусологами, что бы предсказать, ждать ли в городе новой вспышки инфекции и ограничений. Специалисты сошлись на мнении, что теперь коронавирус стал сезонным заболеванием. Рост заболеваемости может упасть только весной, да и то не факт.