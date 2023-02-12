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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 11:56

1 409 жителей Петербурга заразились коронавирусом за минувшие сутки

Итого в городе выявлено 1,8 млн заболеваний ковидом за все время пандемии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Коронавирусом заболели более 1,4 тысячи петербуржцев за сутки.

Коронавирусом заболели более 1,4 тысячи петербуржцев за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжается суточный рост заболеваний коронавирусом. За минувшую субботу, 11 февраля, в городе заразились 1 409 человек. При этом от ковида за прошлый день скончались семь человек. Выздоровевших только 717 горожан. Кроме этого за сутки 52 зараженных госпитализировали в больницу с подозрением на инфекцию и пневмонию.

- Итого за все время пандемии в Петербурге выявили 1 857 569 заболевших коронавирусом. Умерших всего 37 037 человек, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, где публикуют сводки оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ранее «КП-Петербург» пообщалась с экспертами-вирусологами, что бы предсказать, ждать ли в городе новой вспышки инфекции и ограничений. Специалисты сошлись на мнении, что теперь коронавирус стал сезонным заболеванием. Рост заболеваемости может упасть только весной, да и то не факт.