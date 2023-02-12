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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 13:12

Полиция задержала 39 человек по итогам ночного рейда в бары на Рубинштейна

Правоохранители изъяли 50 литров нелегального алкоголя
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция снова нагрянула с рейдами на Рубинштейна.

Полиция снова нагрянула с рейдами на Рубинштейна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга подвела итоги ночного рейда в барах на Грибоедова и Рубинштейна. Правоохранители изъяли 50 литров разнообразных алкогольных напитков, на которых у сотрудников заведений не было лицензий. В отделения МВД пришлось доставить 39 человек для составления административных протоколов за разные нарушения.

- В итоге на задержанных составили 32 протокола по статьям за распитие алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом названия баров, в которых были рейды, не сообщаются. Согласно словам очевидцев из соцсетей, некоторые заведения должны быть знакомы петербуржцам – в конце 2022 года их закрывали из-за громкого уголовного дела. Напомним, тогда полиция выявила целую криминальную сеть баров, торгующих паленым алкоголем вместо элитного виски. Кроме этого в заведениях роковые красотки разводили на деньги богатых клиентов под покровительством барменов и администраторов.