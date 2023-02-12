Турнир по боксу «Кубок Победы» пройдет в Петербурге в рамках ПМЭФ-2023

Боксеры Петербурга наметили планы на будущие соревнования в городе в 2023 году. Фото: предоставлено "КП"

Турнир по боксу «Кубок Победы» проведут в Петербурге в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Об этом рассказали на брифинге, организованном комитетом по физкультуре и спорту Северной столицы. Один из этапов «Кубка Победы» решено организовать в период с 16 по 18 июня. Кроме этого боксерская элита города наметила планы на ряд других престижных турниров.

- Уже 14 февраля в Петербурге стартует первенство города по боксу среди юниоров 19-22 лет, юниорок 17-18 лет. На этих соревнованиях сформируют сборные команды Северной столицы для других национальных первенств, - рассказали организаторы.

К слову, в Петербурге тренируются 1,7 тысячи боксеров на базе 14-ти государственных спортшкол. Весной в городе должны состояться Всероссийские соревнования по боксу среди студентов памяти заслуженного тренера СССР А.И. Киселева, этот турнир называют негласным чемпионатом России. Еще из примечательных новостей – кафедру теории и методики бокса имени А.Н. Кудрина переселяют. Но не абы куда, а в хорошие условия в «СИБУР Арену». Там в ноябре 2023 года пройдет Кубок Никифорова-Денисова.