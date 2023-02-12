Смольный отобрал 200 площадок, где уличным музыкантам разрешат выступать

Комитет по культуре нашел 200 площадок для выступления уличных музыкантов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга отобрали более 200 площадок, на которых уличным музыкантам разрешат выступать при согласовании со Смольным. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы. СМИ недавно заметили, что чиновники опубликовали правовой акт о регламенте проведения музыкальных перформансов на улицах города. В Смольном пояснили, что это дополнение к принятому в декабре 2022 года закону.

- Предыдущие правовые акты датированы 1999 годом, они устарели. Новый закон сделает процедуру согласования выступления более детальной и понятной, - обещают в комитете по культуре Петербурга.

Площадки для выступлений поделили на три уровня: тихие, умеренные и мощные. В «тихих» можно играть на инструментах без усилителей звука и барабанов. В «умеренных» разрешат звукоусилители мощностью до 500 Ватт и игру на барабанах. А в «мощных» можно отрываться почти на всю катушку. Полный список мест для выступлений музыкантов готовят все районные администрации. Комитет по культуре отвечает только за одну точку – Дворцовую площадь. Заявку нужно подавать не более чем за 20 дней до выступление и не менее чем за три рабочих дня до даты самого мероприятия. Делается это через сайт Госуслуг. При этом выступать на одном и том же месте дважды в месяц не дадут.