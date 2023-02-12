Обглоданный труп пропавшей женщины нашли в лесу под Петербургом

Трагедией завершились поиски пропавшей 55-летней женщины в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Обглоданный труп 55-летней женщины обнаружили в лесу в Тосненском районе Ленобласти. Как пишет АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник, на изуродованное тело наткнулся 48-летний местный житель во время прогулки днем в субботу, 11 февраля. Издалека мужчина заметил, как две собаки что-то раздирают и тащат. Подойдя поближе, очевидец заметил череп и заснеженный кровавый бугорок. Мужчина прогнал собак и понял, что они поедали труп. Он тут же вызвал на место полицию.

- Личность погибшей почти сразу установили. Это жительница Петербурга, квартира находится в Калининском районе. Известно, что она состояла на учете в психдиспансере, - говорит источник в правоохранительных органах.

Добавим, что волонтеры «ЛизаАлерт» искали женщину с 6 января 2023 года. Сообщалось, что она по неизвестной причине вышла из дома и больше не выходила на связь. Тело женщины направили в морг для установления точной причины смерти. Полиция проводит проверку по факту трагедии.