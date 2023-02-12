Желтый уровень погодный опасности объявили из-за непогоды в Петербурге

В Петербурге вновь желтый уровень погодной опасности. Хотя бы не оранжевый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Желтый уровень погодной опасности ввели в Петербурге из-за непогоды, которую обещают синоптики в понедельник, 13 февраля. Напомним. Ранее спасатели МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду, а также гололедице, которая сохранится на дорогах, несмотря на грядущее потепление до +3 градусов. В Смольном напоминают, что желтый уровень опасности означает, что от погоды можно ждать неприятных для здоровья сюрпризов.

- С 21 часа 12 февраля до 21 часа 13 февраля на территории Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Водителям следует быть крайне осторожными на дорогах. А лучше, по мере возможности, пересесть с личного транспорта на общественный, - посоветовали горожанам в пресс-службе правительства Петербурга.

Стоит быть начеку и пешеходам. В МЧС просят не ходить рядом с шаткими конструкциями. Да и гололедица может попортить нервы, поэтому передвигаться стоит аккуратно, как пингвинчик. Чтобы не упасть.