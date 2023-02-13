Оттепель до +3 градусов придет в Петербург в понедельник, 13 февраля

Начало недели в Петербурге будет теплым и слякотным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая неделя начнется в Петербурге с заметного потепления. Днем 13 февраля термометры в городе покажут до +3 градусов. Причиной аномального для зимы тепла станет край атлантического циклона, зависшего над Баренцевым морем.

- В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Точный прогноз на понедельник звучит так: температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, по Ленинградской области будет от -1 до +4. Ветер западный, северо-западный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Но с резкими порывами. Атмосферное давление с утра пойдет вниз, но после обеда начнет расти. Однако, останется ниже нормы, составив 755 мм ртутного столба.

Во вторник будет также тепло, днем до +2 градусов, и без осадков.