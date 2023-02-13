В Петербурге почти три месяца ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

В Петербурге ищут пропавшую 16-летнюю школьницу из Колпино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Петербурга просят помочь в розыске 16-летней школьницы, которая ушла из дома еще 22 ноября и назад уже не вернулась. С тех пор прошло почти три месяца, но о судьбе девочки ничего неизвестно. Ее поиском занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

- Помогите найти подростка. 16 лет. Рост 163 сантиметра. Нормального телосложения. Волосы темные, глаза зеленые, - говорится в ориентировке на странице ВКонтакте поискового отряда.

Во что была одета пропавшая, точно неизвестно. Это осложняет поиски. С другой стороны, девочка могла и переодеться.

Всех, кто может сообщить что-либо о судьбе пропавшей, или дать значимую информацию, которая поможет в поиске, просят звонить по номеру горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или на общий номер экстренных служб 112.