Движение в тоннеле дамбы у Кронштадта ограничат 13 и 14 февраля

В тоннеле дамбы два дня будут ограничивать движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских водителей предупреждают об ограничении проезда в тоннеле дамбы у Кронштадта. 13 и 14 февраля здесь будут работать ремонтные службы, которым надо заводить внутрь технику.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время до 10 минут, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Ограничения коснутся только одного направления - внешнего кольца КАД, он же Финский отсек транспортного потока.

Автомобилистам приносят извинения за возможные неудобства и советуют заранее планировать маршрут поездки с учетом потенциальных задержек в дороге.