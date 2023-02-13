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НовостиАвто13 февраля 2023 5:26

Движение в тоннеле дамбы у Кронштадта ограничат 13 и 14 февраля

Причиной станут ремонтные работы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В тоннеле дамбы два дня будут ограничивать движение.

В тоннеле дамбы два дня будут ограничивать движение.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских водителей предупреждают об ограничении проезда в тоннеле дамбы у Кронштадта. 13 и 14 февраля здесь будут работать ремонтные службы, которым надо заводить внутрь технику.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время до 10 минут, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Ограничения коснутся только одного направления - внешнего кольца КАД, он же Финский отсек транспортного потока.

Автомобилистам приносят извинения за возможные неудобства и советуют заранее планировать маршрут поездки с учетом потенциальных задержек в дороге.