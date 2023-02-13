Полиция передала в суд дело «врезчиков», укравших 245 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Ленобласти

Топливо из нефтепровода сливали в емкость в кузове машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование ела «Врезчиков», которые похитили 245 тонн дизельного топлива из нефтепроводов. В них злоумышленники делали так называемые врезки, из которых потом выкачивали дизель. Топливо закачивали в емкость, стоявшую в кузове грузовика. А затем продавали.

- В декабре 2021 года сотрудники экономической полиции Петербурга провели операцию по задержанию похитителей нефтепродуктов. С поличным на месте преступления во время перекачки дизельного топлива из нефтепровода были задержаны четверо участников группы, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

В отношении задержанных было заведено дело о краже в особо крупном размете, так как стоимость «скачанного» дизеля превысила 11 миллионов рублей. А чуть позже оперативники задержали еще четверых подозреваемых, в том числе организаторов нелегального бизнеса.

Сейчас расследование дела закончено и материалы ушли в Тосненский горсуд Ленобласти для рассмотрения по существу.