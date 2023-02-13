Петербуржец расстрелял мигранта, который напал на его знакомую в подземном переходе

Полиция разбирается в ЧП со стрельбой в подземном переходе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи и полиция разбираются в ночном конфликте в Невском районе Петербурга, где из магазина госпитализировали окровавленного мужчину с огнестрельными ранениями. По словам потерпевшего, 30-летнего мигранта, в него в поземном переходе стрелял неизвестный. Но самое интересное началось позднее, когда раненного обвинили в попытке изнасилования женщины в том самом переходе. Вскоре стрелявшего задержали.

- По его словам, он провожал знакомую до дома, они попрощались у подземного пешеходного пешехода, куда женщина пошла одна. Спустя некоторое время мужчина услышал крики подруги, - пишет «Мойка 78».

Он побежал вниз и увидел, то на женщину напал неизвестный. Тогда петербуржец выхватил травматический пистолет и четыре раза выстрелил в нападавшего. Тот убежал. Но после пришел в круглосуточный магазин за помощью. А женщина написала в полиции заявление о попытке изнасилования.

Сейчас в этой запутанной истории разбираются правоохранительные органы.