11-летний школьник повредил анус сверстнику в раздевалке спорткомплекса в Петербурге

Школьник получил повреждение прямой кишки в раздевалки спортивного центра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Красногвардейском районе Петербурга полиция и следователи СК разбираются в неприятной и пикантной истории и повреждением ануса у ребенка. В ночь на 12 февраля 11-летнего школьника привезли в одну из детских больниц города с кровотечением и болью в заднем проходе. Как оказалось, травму мальчик получил в раздевалке спорткомплекса во время игры со сверстником.

- По словам потерпевшего, другой подросток сильно ткнул его пальцем в естественное отверстие, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В результате детский шалости пострадавший «заработал» трещину заднего прохода. Сначала ребенок поехал домой, но потом почувствовал боль и пожаловался родителям. Те вызвали скорую. А уже из больницы информация об интимной травме поступила в полицию.

И раз дело касается неприкосновенности несовершеннолетних, делом заинтересовались в следственном комитете. Пока по факту произошедшего идет проверка.