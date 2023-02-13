Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость13 февраля 2023 8:07

Финский строительный концерн EKE продал последний объект в Петербурге

После передачи офисно-гостиничного комплекса San Gally Park новому владельцу, финны покинули Россию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Финский стройконцерн ЕКЕ покидает Россию.

Финский стройконцерн ЕКЕ покидает Россию.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Финский строительный концерн EKE продал проект создания офисно-гостиничного комплекса San Gally Park на Лиговском проспекте российскому инвестору. Это был последний объект финской компании в Петербурге, после которого ЕКЕ покидает Россию.

- EKE избавляется от своего последнего проекта в России. Недостроенный комплекс San Gally Park приобретает группа RBI, которая может переделать площади под апарт-комплекс, - пишет «Коммерсант».

По данным издания, в активе у финского концерна несколько реализованных в Петербурге проектов. В частности, ЖК «Две эпохи» на Васильевском острове и один из крупнейших в городе бизнес-центров «Пулково скай», недавно проданный финскими владельцами армянскому инвестиционному фонду.