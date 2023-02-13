Финский строительный концерн EKE продал последний объект в Петербурге

Финский стройконцерн ЕКЕ покидает Россию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финский строительный концерн EKE продал проект создания офисно-гостиничного комплекса San Gally Park на Лиговском проспекте российскому инвестору. Это был последний объект финской компании в Петербурге, после которого ЕКЕ покидает Россию.

- EKE избавляется от своего последнего проекта в России. Недостроенный комплекс San Gally Park приобретает группа RBI, которая может переделать площади под апарт-комплекс, - пишет «Коммерсант».

По данным издания, в активе у финского концерна несколько реализованных в Петербурге проектов. В частности, ЖК «Две эпохи» на Васильевском острове и один из крупнейших в городе бизнес-центров «Пулково скай», недавно проданный финскими владельцами армянскому инвестиционному фонду.