В двух районах Петербурга ограничат движение с 14 и 15 февраля

У Московских ворот ограничат движение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная административно-техническая Петербурга (ГАТИ) предупреждает водителей о новых ограничениях на дорогах. С 14 и 15 февраля они вводятся в двух районах города. В том числе на площади у Московских триумфальных ворот, которые уходят на реконструкцию.

- В Московском районе с 15 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по площади Московские Ворота, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Вторым адресом стал Петродворцовый район. Здесь с 14 февраля по 24 мая полностью закрывается проезд по улице Аврова от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного в Петергофе. Здесь будут прокладывать инженерные сети.