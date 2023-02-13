Двое детей тяжело пострадали в Ленобласти за выходные при катании на ватрушках

Двое детей пострадали за выходные в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленобласти начало проверку по двух ЧП с детьми, пострадавшими во время катания на ватрушках. Оба инцидента произошло в минувшие выходные в разных районах региона.

- 12 февраля во Всеволожском районе 9-летняя девочка на «ватрушке» столкнулась с деревом. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, - сообщает пресс-служба Следкома.

Известно, что спуск, по которому катилась девочка, был необорудованным. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, но лечение малышке предстоит долгое.

Второй инцидент случился у городского пляжа в Тихвине. Здесь пострадал 10-летний мальчик, съехавший с горы на «ватрушке» прямо в фонарный столб. Школьника также пришлось отправить в больницу.

В СК еще раз напоминают детям и родителям, что катание на «ватрушке» с необорудованных горок может закончиться очень печально.