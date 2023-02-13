Полиция охраняет раненного мигранта, который пытался изнасиловать петербурженку в подземном переходе

Полицейские дежурят у палаты мигранта, обвиняемого в нападении на петербурженку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские дежурят у палаты раненного 30-летнего мигранта, которого госпитализировали с огнестрельными ранениями из круглосуточного магазина на 2-м Рабфаковском переулке. Сюда иностранец пришел сам, в крови. Однако позднее оказалось, что его же обвиняют в попытке изнасилования. Стрелял в мигранта друг женщины, на которую напали в подземном переходе.

- Задержанный 37-летний житель Петербурга сообщил, что около 01:47, находясь в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Ивановская и Седова, выстрелил из своего травматического пистолета в незнакомца, который незадолго до этого пытался изнасиловать в переходе знакомую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Раненного отправили в больницу, у него повреждено плечо. Сейчас за иностранцем присматривает полиция, так как в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Соответствующее заявление написала женщина, на которую напали в переходе.