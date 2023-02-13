Голубь начал работать на строительстве метро в Петербурге

На стройке станции "Горный институт" поселился голубь. Фото: МССС

Необычный сотрудник появился у петербургского «Метростроя». Обычный сизый голубь невесть как залетел в подземную шахту строящейся станции «Горный институт», да так и остался под землей. Здесь птичку приняли в компанию и даже оснастили (пририсованной в «Фотошопе») каской, а также аппаратом для дыхания.

- В прошлом году на 572 шахту буквально залетел новый работник – серый петербургский голубь. Он так и остался жить на строительной площадке. Строители подкармливают крылатого питомца, который составляет им компанию. Он на лету схватывает методы укладки путевого бетона, - сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы».

Пернатый «строитель» чувствует себя под землей свободно и улетать на поверхность не желает. Здесь тепло, сухо и кормят. Жить на станции голубь сможет как минимум до конца 2024 года, когда «Горный институт» должны сдать в эксплуатацию.