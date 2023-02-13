Два пассажира автобуса избили и расстреляли водителя в Ленобласти

Мужчин задержали сотрудники полиции Гатчинского района Фото: Артем КИЛЬКИН

Два дебошира напали на водителя автобуса под Петербургом. Но преступление скорее всего не останется безнаказанным. Мужчин задержали сотрудники полиции Гатчинского района. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 12 февраля на станции «Сиверская» произошел конфликт между водителем автобуса и пассажирами. Они отказались платить за проезд и ударили водителя по голове. Мужчина пытался защищаться и выстрелил в воздух из пневматического пистолета, - говорится в сообщении ведомства.

Но на этом все не закончилось. Один и пассажиров выхватил пистолет и три раза выстрелил в водителя. Позже мужчину госпитализировали. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили. Дебоширы задержаны, их доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.