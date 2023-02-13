Андрей Чапуров возглавил администрацию Пушкинского района Петербурга. Фото: vk.com/chapurov_av

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга сменилось руководство. Районную администрацию возглавил Андрей Чапуров. Сообщение об этом в понедельник, 13 февраля, появилось на официальном сайте Смольного.

- О новом руководстве в администрации Пушкинского района губернатор Петербурга сообщил сегодня на рабочем совещании с членами правительства, - сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Андрей Чапуров некоторое время занимал должность временно исполняющего обязанности главы администрации Пушкинского района. 13 февраля он назначен полноправным руководителем района.

Напомним, должность «врио» Андрей Чапуров занял 10 июня 2022 года.