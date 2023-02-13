Крупный холдинг Orange group продает активы в Петербурге за 2,2 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупный холдинг продает свои активы в Петербурге за 2,2 миллиарда рублей. Речь идет о компании Orange group, которая выставила на продажу ряд объектов недвижимости. Один из них – торговый центр Zebra. Также в список объектов вошел дом на улице Марата, 6.

- По словам директора Orange Estate Management Лилии Богатыревой, торговый центр находится в собственности компании, а дом – в управлении компании от давнего партнера, - пишет «Деловой Петербург».

Дом выставлен на продажу за 1,3 миллиарда рублей, а торговый центр обойдется покупателю чуть дешевле. Его стоимость составит 950 миллионов рублей. Необходимость в продаже возникла из-за того, что компания планирует заняться увеличением валютного портфеля активов.