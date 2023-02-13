Петербурженка украла у пассажирки в Пулково часы за миллион рублей

В Пулково у пассажирки украли часы за миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском аэропорту Пулково задержали женщину, которая украла часы у другой пассажирки. Вещь оказалась уникальной и очень «весомой», она потянула на миллион рублей с лишним.

- В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции обратилась пассажирка рейса Петербург-Самара с заявлением о том, что в аэропорту у нее пропали часы. Она пояснила, что последний раз видела аксессуар в контейнере для вещей при прохождении предполетного досмотра, - сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения и установили, что вместе с хозяйкой часов досмотр проходила пассажирка. Она увидела одиноко лежавшие в контейнере часы и прихватила их.

Воровку нашли. Ей оказалась 42-летняя жительница Петербурга. На женщину завели уголовное дело о краже в крупном размере. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.