Спрос на новые автомобили в Петербурге вырос на 19% в январе этого года

Рост показателя в первый месяц года в Петербурге произошел впервые за шесть лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе текущего года в Петербурге вырос спрос на новые автомобили. В дилерских центрах города количество контрактов выросло на 19 процентов. По данным аналитиков, петербургская динамика отличается от общероссийской, потому что в стране продажи автомобилей не изменились.

- Рост показателя в первый месяц года в Петербурге произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой. К примеру, в январе 2022 года этот индекс сократился на 24% по сравнению с аналогичным показателем в декабре 2021 года, - пишет РБК со ссылкой на ГК «Прагматика».

По словам специалистов, Петербург выделился благодаря продажам автомобилей LADA. В салоны Северной столицы за этими машинами приезжают в том числе жители Ленинградской области. Популярностью у покупателей также пользуются автомобили китайских марок Chery, Exeed и Omoda.